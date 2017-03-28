Житель Мордовии хитростью украл часть двигателя

Полиция Мордовии раскрыла кражу блока двигателя "ЯМЗ-236" с территории фермерского хозяйства в Ельниковском районе республики.

Стражи порядка определили, что к совершению этого правонарушения причастен 46-летний рабочий этого же предприятия.

По предварительным сведениям, мужчина решил завладеть чужой собственностью и продать ее своему другу за 4 000 рублей. Правонарушитель ввел в заблуждение своего друга, сказав ему, что блок уже давно сломан, организации он не нужен и его можно забрать. Покупатель приехал на собственной машине, а подозреваемый помог ему погрузить деталь и взял с него оплату.

Сумма причиненного ущерба составила 20 000 рублей. Свою вину мужчина не отрицает.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия