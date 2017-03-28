Одно из сел Краснослободского района отрезано от цивилизации из-за паводка

Улица Замокша села Русское Маскино Краснослободского района Мордовии оказалась отрезана от цивилизации паводком. В пресс-службе МЧС по РМ сообщили, что вода поднялась над низководным мостом через Мокшу на 10-15 см. Из-за этого жители улицы, на которой стоят 27 домов, не могут пробраться во "внешний мир".

Всего в селе 121 жилой дом с населением 292 человека. На затопленной улице проживают 54 человека, в том числе 3 детей и 28 пенсионеров. В МЧС отметили, что паводок не угрожает объектам экономики и социальной сферы. Эвакуация населения не требуется.

На затопленную улицу организована доставка продуктов питания и необходимых вещей, также для людей устроена лодочная переправа.

Источник: 13.mchs.gov.ru