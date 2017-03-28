В Саранске появится музыкальный кадетский класс

Министр культуры и национальной политики РМ А.М. Чушкин рассказал о деятельности мордовского филиала Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество".

"Это общество было основано для того, чтобы подчеркнуть важность соборного искусства, играющего значительную роль в духовно-нравственном воспитании растущего поколения", - обозначил Анатолий Чушкин.

В апреле мордовское "Духовое общество" организует I Республиканский Фестиваль-конкурс артистов на духовых инструментах, посвященный 72-годовщине победы в Великой Отечественной войне. Гала-концерт фестиваля пройдет 6 мая.

На сегодняшний день существует проблема нехватки исполнителей на медных духовых инструментах, отсутствуют качественные духовые инструменты, а также недостаточное материальное обеспечение деятельности коллективов.

Министр обозначил, что самодеятельные оркестры и ансамбли духовых инструментов в Саранске и районах республики будут материально поддержаны. Еще одна важная задача - формирование детских коллективов. В Ковылкине и Краснослободске сформированы детские оркестры. В новом учебном году в школе №33 Саранска откроется музыкальный кадетский класс.

Источник: izvmor.ru