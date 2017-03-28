Двое парней из Мордовии обвиняются в изнасиловании, грабеже и сексе с несовершеннолетней

Двое жителей Мордовии обвиняются в ряде преступлений. Уголовное дело в отношении 20- и 22-летнего парней передано в суд. Среди преступлений, которые вменяются юношам - изнасилование, разбой и кража.

Как сообщили в пресс-службе СКР по РМ, в ночь на 11 мая прошлого года в Торбеевском районе парни изнасиловали незнакомую 31-летнюю местную жительницу. При этом нападавшие сняли с жертвы золотые украшения и отобрали смартфон.

20-летний обвиняемый также подозревается в неоднократных половых актах с 15-летней девочкой, которые имели место с января по март 2015 года. Его 22-летний приятель обвиняется в краже продуктов из отделения почтовой связи. Туда он пробрался через крышу еще в феврале 2014 года.

Источник: mordovia.sledcom.ru