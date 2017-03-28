В Мордовии заработает "Школа трезвости"

Союз православной молодежи Мордовии объявляет набор в «Школу трезвости» - на курсы лекторов, готовых выступать с пропагандой здорового и трезвого образа жизни.

В "Школу" приглашаются жители республики от 18 лет. Занятия "Школы" планируется проводить на базе Саранского духовного училища 2 раза в неделю, весь курс лекций рассчитан на месяц. Первая встреча "трезвых лекторов" пройдет 3 апреля, с 15:00 до 17:00.

В программе "Школы" - показ тематических кинофильмов, исследование опыта трезвенного просвещения в иных регионах, беседы с наркологом и специалистом по психологии, уроки риторики и общественного выступления, тренинги, экскурсии в анатомический музей Медицинского института МГУ имени Н.П. Огарева.

Источник: izvmor.ru