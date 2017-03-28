В Мордовии появились марки с изображением Таврического дворца

Вчера, 27 марта, в почтовое обращение выпущена марка, посвященная 25-летию Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств.

На почтовой марке представлено здание Таврического дворца и логотип Межпарламентской ассамблеи стран-участников СНГ.

Марка размером 42х30 мм, изданная тиражом 330 000 экземпляров, поступила в отделения Почты России в Мордовии.

Отметим, что это событие имеет историческую ценность для коллекционеров - филателистов.

Ранее сообщалось, что в Мордовии с приближением ЧМ- 2018 растет потребность в высококлассных экскурсоводах.

Источник: izvmor.ru