В Мордовии появились марки с изображением Таврического дворца

Вчера, 27 марта, в почтовое обращение выпущена марка, посвященная 25-летию Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств.
На почтовой марке представлено здание Таврического дворца и логотип Межпарламентской ассамблеи стран-участников СНГ.
Марка размером 42х30 мм, изданная тиражом 330 000 экземпляров, поступила в отделения Почты России в Мордовии.
Отметим, что это событие имеет историческую ценность для коллекционеров - филателистов.
Ранее сообщалось, что в Мордовии с приближением ЧМ- 2018 растет потребность в высококлассных экскурсоводах.
Источник: izvmor.ru