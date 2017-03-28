На улицах Саранска стали появляться лавочки и урны

С приходом весны улицы Саранска становятся не только чище, но и комфортнее.

Одна за одной в парках, скверах, на площадях начинают появляться скамейки. Кое-какие из них претерпели косметический ремонт: были пропитаны специальными средствами, защищающими от влаги, и покрашены. А кое-где поставят абсолютно новые лавочки. Муниципальные урны также преобразились.

По сложившейся традиции большинство из них вновь окрасили в зеленый цвет.

Ранее сообщалось, что вчера, 27 марта, в почтовое обращение выпущена марка, посвященная 25-летию Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств.

Источник: izvmor.ru