В Мордовии рецидивист обчистил машину студента

Полиция Мордовии раскрыли кражу из авто студента Зубово-Полянского района.

Прежде молодой человек заявил стражам порядка, что незнакомые украли из его авто магнитолу, банковскую карту, личные документы и 3,9 тысячи рублей.

Вследствие оперативных мероприятий представители полиции определили причастность к этому правонарушению 49-летнего прежде судимого жителя п. Умет.

Согласно предварительным сведениям, хозяин авто припарковался у общежития и забыл закрыть дверь, чем и решил воспользоваться правонарушитель. Мужчина свободно присвоил чужую собственность. Похищенное он спрятал, намереваясь продать.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия