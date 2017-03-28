В Мордовии предпринимателя накажут за нарушение трудового законодательства

Сотрудники прокуратуры Мордовии проверили работу ИП Давыдкина в Ельниковском районе республики.

Сообщается, что у него на производстве с декабря предыдущего года работает мужчина, с которым трудовой договор не заключен.

За данное несоблюдение законодательства на бизнесмена составлен протокол, который передан в Государственную инспекцию труда для рассмотрения. Документ прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что полиция Мордовии раскрыла кражу из авто студента Зубово-Полянского района. Прежде молодой человек заявил стражам порядка, что незнакомые украли из его авто магнитолу, банковскую карту, личные документы и 3,9 тысячи рублей.

Источник: izvmor.ru