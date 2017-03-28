В Саранске разыскивают юношей, дважды обворовавших магазин "М.Видео"

Полиция Мордовии устанавливается личности двух неизвестных мужчин, подозреваемых в совершении краж в Саранске.

Согласно предварительным сведениям, подозреваемые 25 и 26 марта из магазина "М.Видео", находящегося в ТРЦ "Сити-Парк" по улице Волгоградская, украли 2 портативные акустические системы. Общая сумма ущерба составила почти 7 тысяч рублей.

Приметы первого: на вид 20-25 лет, среднего телосложения, 170-175 см, волосы темные, был одет: темная куртка с капюшоном, синие спортивные штаны, на ногах синие кроссовки с белыми полосками.

Приметы второго: на вид 20-25 лет, среднего телосложения, волосы светлые короткие, был одет: черная куртка до пояса, черные спортивные штаны, был обут в черные кроссовки с белыми полосками.

Если вам что-либо известно о личностях или местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить в полицию.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия