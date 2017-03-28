Анализ на ЦМВ положительный

ЦМВИ – самая распространенная в мире инфекция, имеет много путей передачи, при первичном заражении проникает во все органы, но преимущественно :

в слюнные железы,

почки,

желудочно-кишечный тракт,

плаценту,

центральную нервную систему,

глаза,

уши.

Инфекция может протекать как бессимптомно, так и вызывать тяжелые поражения вплоть до развития онкологии. Особую опасность ЦМВИ представляет для

беременных из-за ее влияния на плод,

недоношенных детей,

лиц с врожденным или приобретенным иммунодефицитом,

для реципиентов трансплантации.

После первичного инфицирования болезнь переходит в длительную неактивную фазу, активация размножения вируса происходит только на фоне значительного снижения иммунитета организма. ЦМВИ всегда является следствием другого заболевания, это явление и многообразные симптомы поражения разных органов затрудняют ее клиническую диагностику. Основа диагностики ЦМВИ – лабораторные методы, в первую очередь – количественный и качественный анализ антител к вирусу, иммуноглобулинов М и G.

Не всегда анализ на цитомегаловирус, положительный на присутствие антител к возбудителю указывает на болезнь. Иммуноглобулины класса М являются маркером раннего ответа иммунной системы, появляются в крови сразу после первичного заражения или активации латентной инфекции. Они являются сравнительно нестойкими и быстро сменяются другими антителами – иммуноглобулинами класса G, которые остаются в организме пожизненно, никогда не исчезают полностью, уровень может увеличиваться в результате активации мегаловируса. Скрытая (латентная) форма болезни тоже будет содержать антитела IgG и свидетельствовать только об инфицировании человека и наличии условного иммунитета к ЦМВИ. Если анализ на антитела к ЦМВИ положительный на оба класса антител, то речь идет об активном течении инфекции и цитомегалии как болезни.

Сдать кровь на ЦМВИ несложно. В утренние часы через 4 часа после приема пищи в стерильных лабораторных условиях CMD берется несколько мл крови из вены. Перечень необходимых исследований устанавливает лечащий врач.

Диагностика вирусных инфекций требует применения новейших лабораторных технологий и методов Контроль качества анализов в Центре молекулярных исследований CMD соответствует требованиям Международной организации стандартизации. На сайте www.cmd-online.ru можно ознакомиться с широчайшими возможностями Центра в области диагностики современных инфекций и других заболеваний, с нашими уникальными диагностическими программами для взрослых и детей.