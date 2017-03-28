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Анализ на ЦМВ положительный

ЦМВИ – самая распространенная в мире инфекция, имеет много путей   передачи, при первичном заражении  проникает во все органы, но преимущественно :

  • в слюнные железы, 
  • почки,
  • желудочно-кишечный тракт,
  • плаценту,
  • центральную нервную систему,
  • глаза,
  • уши.

 Инфекция может протекать как бессимптомно, так и  вызывать тяжелые поражения вплоть до развития онкологии. Особую опасность ЦМВИ представляет для

  • беременных из-за ее влияния на плод,
  • недоношенных детей,
  • лиц с врожденным или приобретенным иммунодефицитом,
  • для реципиентов трансплантации.

 После первичного инфицирования болезнь переходит в длительную неактивную фазу, активация размножения  вируса происходит только на фоне значительного снижения иммунитета организма. ЦМВИ  всегда является следствием  другого заболевания, это явление и многообразные симптомы поражения разных органов затрудняют  ее клиническую диагностику. Основа диагностики ЦМВИ – лабораторные методы, в первую очередь – количественный и качественный анализ антител к вирусу, иммуноглобулинов М и G.

 Не всегда анализ на цитомегаловирус, положительный на присутствие антител к возбудителю указывает на болезнь. Иммуноглобулины класса М являются  маркером раннего ответа иммунной системы, появляются в крови сразу после первичного заражения или активации латентной инфекции. Они являются сравнительно нестойкими и быстро сменяются другими антителами – иммуноглобулинами класса G, которые остаются в организме пожизненно, никогда не исчезают полностью, уровень может увеличиваться  в результате активации мегаловируса. Скрытая (латентная) форма болезни тоже будет содержать антитела IgG  и свидетельствовать только об инфицировании человека и наличии условного иммунитета к ЦМВИ. Если  анализ на антитела к ЦМВИ  положительный на оба класса антител, то речь идет об активном течении инфекции и цитомегалии как болезни.

 Сдать кровь на ЦМВИ несложно.  В утренние часы через 4 часа после приема пищи в стерильных лабораторных условиях CMD берется несколько мл крови из вены. Перечень необходимых исследований устанавливает лечащий врач.

 Диагностика вирусных инфекций требует применения новейших лабораторных технологий и методов Контроль качества анализов в Центре молекулярных исследований CMD  соответствует требованиям Международной организации стандартизации. На сайте www.cmd-online.ru  можно ознакомиться с широчайшими возможностями Центра в области диагностики современных инфекций и других заболеваний, с нашими уникальными диагностическими программами для взрослых и детей.

 

 