Особенности стирки шелкового постельного белья

Струящийся шелк замечательно подходит для пошива постельных комплектов. Легкий, гладкий и натуральный материал весьма прочен и долговечен. При этом, он выглядит невероятно респектабельно и не вызывает аллергии. Выгодно приобрести качественное постельное белье можно, посетив интернет магазин: https://hommsy.ru/postelnoe-bele. А наши рекомендации помогут разобраться, как правильно ухаживать за шелковыми изделиями.

Выбираем способ стирки

Перед тем, как приступить к стирке, следует внимательно изучить информацию, размещенную на бирках. Если производитель указал необходимость соблюдения определенного температурного режима или запретил использовать отбеливатель, нарушать эти правила не стоит.

Стирать шелковое белье можно руками или в машине. Первый способ — более щадящий. Однако есть ряд советов, которые одинаково актуальны, независимо от того, какой вариант выберите именно вы:

оптимальная температура воды — 30°С; вместо порошка следует использовать пасты или гели; обязательно применение ополаскивателя-антистатика.

Стирая руками, поместите белье в воду со вспененным средством, аккуратно доставайте и погружайте его в таз. Не трите ткань слишком активно, так как она может повредиться. Для выведения пятен приобретите специальные средства. Они наносятся на загрязненный участок и смываются, спустя 5-10 минут.

Перед погружением наволочек, пододеяльников и простыней в стиральную машину, их лучше поместить в мешок для стирки. Так они не будут контактировать с металлическим барабаном.

Отжимать вещи из шелка нельзя. Оставьте их в чистой раковине, чтобы вода стекла сама, стряхните капли. После этого можно приступать к сушке.

Сушим и гладим белье из шелка

Предпочтительно сушить комплект на свежем воздухе. Однако на него не должны попадать прямые солнечные лучи. Под их воздействием даже самые качественные и дорогостоящие изделия могут выгореть и потерять привлекательный внешний вид.

Если вы привыкли гладить белье, делайте это, пока оно не просохло полностью. Для этого:

выверните изделие;

выберите подходящий режим работы утюга;

прогладьте вещи с изнаночной стороны;

развесьте белье и дайте ему остыть и полностью высохнуть.

Если потребовалось освежить полежавший чистый комплект, хорошо сбрызните его водой и повторите описанную процедуру.

При грамотном уходе, шелковое белье прослужит не один год, сохраняя все свои изначальные свойства неизменными.