Особенности стирки шелкового постельного белья

Струящийся шелк замечательно подходит для пошива постельных комплектов. Легкий, гладкий и натуральный материал весьма прочен и долговечен. При этом, он выглядит невероятно респектабельно и не вызывает аллергии. Выгодно приобрести качественное постельное белье можно, посетив интернет магазин: https://hommsy.ru/postelnoe-bele. А наши рекомендации помогут разобраться, как правильно ухаживать за шелковыми изделиями.
Перед тем, как приступить к стирке, следует внимательно изучить информацию, размещенную на бирках. Если производитель указал необходимость соблюдения определенного температурного режима или запретил использовать отбеливатель, нарушать эти правила не стоит.
Стирать шелковое белье можно руками или в машине. Первый способ — более щадящий. Однако есть ряд советов, которые одинаково актуальны, независимо от того, какой вариант выберите именно вы:
оптимальная температура воды — 30°С;
вместо порошка следует использовать пасты или гели;
обязательно применение ополаскивателя-антистатика.
Стирая руками, поместите белье в воду со вспененным средством, аккуратно доставайте и погружайте его в таз. Не трите ткань слишком активно, так как она может повредиться. Для выведения пятен приобретите специальные средства. Они наносятся на загрязненный участок и смываются, спустя 5-10 минут.
Перед погружением наволочек, пододеяльников и простыней в стиральную машину, их лучше поместить в мешок для стирки. Так они не будут контактировать с металлическим барабаном.
Отжимать вещи из шелка нельзя. Оставьте их в чистой раковине, чтобы вода стекла сама, стряхните капли. После этого можно приступать к сушке.
Предпочтительно сушить комплект на свежем воздухе. Однако на него не должны попадать прямые солнечные лучи. Под их воздействием даже самые качественные и дорогостоящие изделия могут выгореть и потерять привлекательный внешний вид.
Если вы привыкли гладить белье, делайте это, пока оно не просохло полностью. Для этого:
выверните изделие;
выберите подходящий режим работы утюга;
прогладьте вещи с изнаночной стороны;
развесьте белье и дайте ему остыть и полностью высохнуть.
Если потребовалось освежить полежавший чистый комплект, хорошо сбрызните его водой и повторите описанную процедуру.
При грамотном уходе, шелковое белье прослужит не один год, сохраняя все свои изначальные свойства неизменными.