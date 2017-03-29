В Мордовии прокуратура наказала директора школы за нарушения при закупке автобуса

Сотрудники прокуратуры Мордовии проверили электронный аукцион на поставку автобуса, осуществляемый детско-юношеской спортивной школой в Атюрьевском районе, которым необходим был КАВЗ-4235-12 (либо эквивалент).
Сообщается, что в нарушение закона предметом покупки стала поставка автобуса определенной марки. Прочие модели пассажирского транспорта, входящих в один класс с указанным, никак не соответствовали необходимым данным.
Директор школы привлечен к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что в Мордовии предпринимателя накажут за нарушение трудового законодательства.
Источник: izvmor.ru