В Мордовии прокуратура наказала директора школы за нарушения при закупке автобуса

Сотрудники прокуратуры Мордовии проверили электронный аукцион на поставку автобуса, осуществляемый детско-юношеской спортивной школой в Атюрьевском районе, которым необходим был КАВЗ-4235-12 (либо эквивалент).

Сообщается, что в нарушение закона предметом покупки стала поставка автобуса определенной марки. Прочие модели пассажирского транспорта, входящих в один класс с указанным, никак не соответствовали необходимым данным.

Директор школы привлечен к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Мордовии предпринимателя накажут за нарушение трудового законодательства.

Источник: izvmor.ru