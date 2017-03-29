В Саранске распространяют поддельные купюры

В Саранске выявили очередные фальшивые банкноты.

В полицию Мордовии поступило телефонное сообщение от заведующего кассой одного из отделений банка Саранска. Заявитель пояснил полицейским, что при пересчете денежной выручки из автозаправочной станции найдена фальшивая валютная банкнота Банка России номиналом 5 тысяч рублей.

Факт обнаружения второй поддельной купюры номиналом одна тысяча рублей был зафиксирован товароведом крупного гипермаркета.

На данный момент по данным фактам проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Мордовии прокуратура наказала директора школы за нарушения при закупке автобуса.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия