Весенний паводок в Мордовии: под водой оказались восемь мостов

На территории Мордовии усиливается паводок.

Как информируют в региональном Управлении автомобильных дорог, под водой оказались уже 8 мостов.

Два находятся на реке Вад: у села Вадовские Селищи в Зубово-Полянском районе и на дороге Зубова Поляна – с. Жуковка.

Кроме того, затоплены мосты через Мокшу в районе с. Тенишево и с. Русское Маскино Краснослободского района.

Под воду ушли переправы у сел Рыбкино и Васильевка Ковылкинского района. В том же районе затоплен мост на дороге между райцентром и Унуевским Майданом.

В Ичалковском районе затоплен мост через Алатырь на подъезде к с. Кергуды.

Источник: izvmor.ru