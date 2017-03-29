Весенний паводок в Мордовии: под водой оказались восемь мостов

На территории Мордовии усиливается паводок.
Как информируют в региональном Управлении автомобильных дорог, под водой оказались уже 8 мостов.
Два находятся на реке Вад: у села Вадовские Селищи в Зубово-Полянском районе и на дороге Зубова Поляна – с. Жуковка.
Кроме того, затоплены мосты через Мокшу в районе с. Тенишево и с. Русское Маскино Краснослободского района.
Под воду ушли переправы у сел Рыбкино и Васильевка Ковылкинского района. В том же районе затоплен мост на дороге между райцентром и Унуевским Майданом.
В Ичалковском районе затоплен мост через Алатырь на подъезде к с. Кергуды.
Источник: izvmor.ru