В Рузаевке появится молочная кухня

Глава Рузаевского района Мордовии Вячеслав Кормилициын инициировал открытие молочной кухни для снабжения специализированными продуктами детей до одного года по медицинским показаниям.

Сообщается, что в районе в таком питании нуждается чуть более 300 детей.

Для бюджета нагрузка составит приблизительно 500 000 рублей в месяц. Резонным был вопрос об источнике финансирования. Вячеслав Кормилицын заверил, что на данные цели будут направляться ресурсы от сдачи в аренду объектов местной нефтебазы.

Ранее сообщалось, что с приходом весны улицы Саранска становятся не только чище, но и комфортнее. Одна за одной в парках, скверах, на площадях начинают появляться скамейки. Муниципальные урны также преобразились.

Источник: izvmor.ru