Следком займется проверкой падения рабочих со строительной люльки в Саранске

В СКР по РМ проверят информацию о несчастном случае с двумя рабочими, упавшими со строительной люлькой с высоты 5-го этажа.

Напомним, что инцидент произошел в прошлую среду, 22 марта, во дворе дома №43 по ул. Попова. После падения рабочих с различными травмами госпитализировали в одну из городских больниц.

На данный момент проводятся проверочные мероприятия, нацеленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Как сообщалось ранее, в Саранске разыскивают двух неизвестных мужчин, дважды обворовавших магазин "М.Видео" на 7 тысяч рублей.

Источник: izvmor.ru