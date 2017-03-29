Жительницу Мордовии могут обвинить в покушении на дачу взятки лжеполицейскому

В Мордовии проводится проверка по факту покушения на дачу взятки неизвестному лицу за непривлечение родственника к уголовной ответственности.

Согласно сведениям правоохранительных органов, жительнице Краснослободского района на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился работником полиции и заявил, что ее внук попал в аварию. Для устранения последствий ДТП и непривлечение молодого человека к уголовной ответственности он потребовал 41 000 рублей. Женщина перевела на указанный счет необходимую сумму. Уже после того, как оказалось, что молодой человек в ДТП не участвовал и к уголовной ответственности его не привлекают, женщина была обязана обратиться в полицию.

На данный момент в отношении заявительницы проводится проверка по факту покушения на дачу взятки должностному лицу.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия