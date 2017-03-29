Рузаевские депутаты раскритиковали работу городского парка

Депутаты Рузаевки раскритиковали работу местного городского парка.

Как заявили в Администрации Рузаевского района Мордовии, эмоциональным было рассмотрение вопроса об установлении цен на услуги. Много нареканий было высказано и в адрес руководителя парка. Если приобретение новейших аттракционов – дело затратное, то организовать кафе вполне по силам. Еще одно замечание – отсутствие возможности для отдыха в вечернее время: отключается радио, в парке тишина.

В результате было решено заслушать Ольгу Каныгину на следующей сессии с докладом и конкретными предложениями по благоустройству, а также обоснованием повышения стоимости пользования аттракционами.

Источник: izvmor.ru