В Саранске 7 апреля пройдет День карьеры

Агентство инновационного развития РМ и МГУ им. Н.П. Огарева организуют в бизнес-инкубаторе "Молодежный" День карьеры — мероприятие, на котором увлеченные информационными технологиями учащиеся и юные специалисты познакомятся с основными региональными IT-фирмами.

Мероприятие запланировано на 7 апреля. Участниками Дня карьеры станут студенты и выпускники Школы IT-разработчиков "Техноколледж", республиканских вузов и ссузов, а также представители инженерно-технических и экономических направлений подготовки. Все желающим следует зарегистрироваться вплоть до 3 апреля.

Участники мероприятия могут узнать об основных IT-фирмах Саранска и пройти собеседования с возможными работодателями.

Источник: izvmor.ru