В Саранске самосвал сломал высоковольтный столб и обесточил улицу

В Саранске грузовик сломал высоковольтный столб.

Инцидент случился на ул. Промышленная 1-я, где груженый песком 30-тонный большегруз въехал в световую опору, сломав ее под корень. Столб повис на проводах, улица обесточена.

Ранее сообщалось, что ул. Замокша села Русское Маскино Краснослободского района республики оказалась отрезана от цивилизации паводком. Вода поднялась над низководным мостом через Мокшу на 10-15 см. Из-за этого жители улицы, на которой стоят 27 домов, не могут пробраться во "внешний мир".

Источник: izvmor.ru