Концерт Николая Носкова в Саранске могут перенести

Концерт Николая Носкова в Саранске может быть перенесен или даже отменен. Всему виной болезнь певца.

Напомним, что концерт Носкова в столице Мордовии запланирован на 27 апреля. Однако, как сообщили в пресс-службе артиста, ему предстоит операция по удалению тромба. Даже если хирургическое вмешательство пройдет успешно и не вызовет осложнений, Носкову определенное время будет необходим полный покой.

Уже сейчас известно о переносе на осень концертов Носкова в Сибири. Об отмене концертов в Саранске и других городах Поволжья, назначенных на апрель, пока официально не сообщается.

Как сообщалось ранее, агентство инновационного развития РМ и МГУ им. Н.П. Огарева организуют в бизнес-инкубаторе "Молодежный" День карьеры — мероприятие, на котором увлеченные информационными технологиями учащиеся и юные специалисты познакомятся с основными региональными IT- фирмами.