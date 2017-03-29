Евгений Кукуляк - главный арбитр матча "Сокол" - "Мордовия"

Стали известны арбитры, которые будут работать на матче 29-го тура ФНЛ между саратовским "Соколом" и саранской "Мордовией". Встреча состоится в ближайшую субботу, 1 апреля.

Главным арбитром матча назначен Евгений Кукуляк из Калуги. Помогать ему будут Сергей Архипов (Ульяновск) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Инспектором матча назначен Владимир Гамеев (Протвино), делегат - Максим Шаров (Санкт-Петербург).

На данный момент "Мордовия" занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Подопечные Марата Мустафина и Андрея Семина находятся в трех очках от спасительного 15-го места, которое позволит сохранить прописку в ФНЛ. "Сокол" занимает 18-е место (28 очков), имея одну игру в запасе.