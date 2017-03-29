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Представительница Мордовии Анастасия Седова завоевала серебро чемпионата России по лыжным гонкам

Представительница Мордовии Анастасия Седова завоевала серебро чемпионата России по лыжным гонкам

Лыжница из Мордовии Анастасия Седова заняла второе место на чемпионате России по лыжным гонкам в заезде на 10 км свободным стилем у женщин. Она преодолела дистанцию за 25 минут 52,3 секунды.

Победу в гонке одержала Анна Нечаевская с результатом 25 минут 46,1 секунды, представляющая Вологодскую область и Татарстан. Замкнула тройку лучших представительница ХМАО Мария Гущина.

Напомним, соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Ханты-Мансийск

Женщины. 10 км свободным стилем

1. Анна Нечаевская (Вологодская область – Татарстан) – 25.46,1.

2. Анастасия Седова (Нижегородская область – Мордовия) +6,2.

3. Мария Гущина (ХМАО-Югра) +29,8.