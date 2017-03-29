Представительница Мордовии Анастасия Седова завоевала серебро чемпионата России по лыжным гонкам

Лыжница из Мордовии Анастасия Седова заняла второе место на чемпионате России по лыжным гонкам в заезде на 10 км свободным стилем у женщин. Она преодолела дистанцию за 25 минут 52,3 секунды.
Победу в гонке одержала Анна Нечаевская с результатом 25 минут 46,1 секунды, представляющая Вологодскую область и Татарстан. Замкнула тройку лучших представительница ХМАО Мария Гущина.
Напомним, соревнования проходят в Ханты-Мансийске.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Женщины. 10 км свободным стилем
1. Анна Нечаевская (Вологодская область – Татарстан) – 25.46,1.
2. Анастасия Седова (Нижегородская область – Мордовия) +6,2.
3. Мария Гущина (ХМАО-Югра) +29,8.