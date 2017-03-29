Павел Магазеев и Евгений Петров завоевали для Мордовии 2 медали на ЧР по биатлону

Представляющие Мордовию биатлонисты Павел Магазеев и Евгений Петров завоевали 2 медали на чемпионате России по биатлону, который продолжается в Увате. В мужской индивидуальной гонке на 20 км Магазеев занял второе место, завоевав серебро, а Петров замкнул тройку призеров, выиграв бронзу.

Победу на данной дистанции отпраздновал Алексей Слепов, показав время 50 минут 40,3 секунды. Примечательно, что Слепов допустил 3 промаха, тогда как Магазеев и Петров – по одному. Тем не менее Алексей обогнал представителей Мордовии на 4,4 секунды и 1 минуту 9,7 секунды соответственно.

Биатлон. Чемпионат России. Уват

Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км



1. Алексей Слепов (Санкт-Петербург – Владимирская область) – 50.40,4 (3).



2. Павел Магазеев (Мордовия – Санкт-Петербург) – +4,4 (1).



3. Евгений Петров (Мордовия – Чувашия) – +1.09,7 (1).