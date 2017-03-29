В Мордовии стартовал отбор на Всероссийский конкурс "Семья года - 2017"

Отборочный этап конкурса "Семья года - 2017" стартовал в Мордовии. Отбор будет проводиться по 5 номинациям: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья России", "Семья - хранитель традиций".

Напомним, что в прошлом году во Всероссийском конкурсе "Семья года" приняли участие почти 300 семей из 79 субъектов РФ. Представители Мордовии - семья Ларькиных из села Марьяновка Большеберезниковского, победили в номинации "Сельская семья". По итогам конкурса Ларькины занесены в почетную книгу "Семей России".

В отборочном этапе Всероссийского конкурса могут принять участие любые семьи: многодетные, творческие, трудолюбивые.

Источник: izvmor.ru