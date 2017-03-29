Хоккеисты "Мордовии-2005" выиграли Кубок Поволжья

Юные хоккеисты команды "Мордовия-2005" повторили успех своих старших товарищей из команды "Мордовия-2003" и стали обладателями Кубка Поволжья. Финал турнира с участием команд, собранных из игроков 2005 г.р., проходил в городе Глазов (Удмуртия).

Мордовские хоккеисты провели три встречи (с местным "Прогрессом", нижегородской командой СКИФ и "Союзом" из Пензенской области) и во всех одержали победы, заняв по итогам турнира первое место.

Как сообщалось ранее, в Саранске завершилось первенство России среди юниоров по подводному спорту. В дисциплине акватлон (борьба в ластах под водой) весьма удачно выступили хозяева турнира – спортсмены из Мордовии. В общей сложности представители региона-13 завоевали 8 медалей, что позволило им занять первое общекомандное место.