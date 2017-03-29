Жителя Саранска развели на 4,5 тысячи рублей при покупке iPhone 7 в Интернете

Житель Саранска обратился в полицию с заявлением о том, что стал жертвой мошенника. По словам 33-летнего мужчины, он потерял 4,5 тысячи рублей.

В пресс-службе МВД РМ сообщили, что потерпевший заказал в Интернете копию iPhone 7 по низкой цене. Покупатель созвонился с менеджером, узнал, что должен внести 100% предоплаты и выполнил условие.

Получив посылку с заказом в почтовом отделении, мужчина увидел в ней пачку соли вместо модного смартфона.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Полиция пытается найти аферистов.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии раскрыла кражу из авто студента Зубово-Полянского района. Прежде молодой человек заявил стражам порядка, что незнакомые украли из его авто магнитолу, банковскую карту, личные документы и 3,9 тысячи рублей.

Источник: 13.мвд.рф