В Мордовии директор ООО "КОМГОСТ" задолжал сотрудникам 180 тысяч рублей

В Саранске прокурор Пролетарского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бизнесмена, обвиняемого в абсолютной невыплате более двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной заинтересованности.

Как заявили в республиканской прокуратуре, с 1 октября 2015 года по 29 февраля 2016 года руководитель ООО "КОМГОСТ" не выплатил 8 сотрудникам компании заработную плату. Вплоть до нынешнего дня прежний босс обязан работникам свыше 180 000 рублей. Вместе с тем у него была возможность выплатить средства.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено мировому судье.

Источник: izvmor.ru