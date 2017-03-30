В Мордовии резко сократились случаи спам-рассылок

В Саранске прошло собрание Общественно-консультативного совета при Управлении Федеральной антимонопольной службы по РМ, на котором были подведены итоги работы антимонопольного ведомства за прошлый год и рассмотрены некоторые иные задачи.

Как подметил руководитель Мордовского УФАС России С.И. Видякин, в целом в 2016 году его Управлением было рассмотрено 225 дел, посвященных исполнению Федерального закона №44 "О контрактной системе в области закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и городских нужд". Для сравнения, в 2015 г. было рассмотрено только лишь 192 подобных дела, а в 2014 г. - 140.

"Повысилась правовая грамотность участников закупок, потому выросло и количество претензий. С другой стороны, встречается и неверное объяснение закона, по этой причине определенные претензии были признаны необоснованными", - заявил Видякин.

По сравнению с 2014 годом, в прошлом году в Мордовии стремительно сократилось количество жалоб на смс-спам: всего 8 за весь 2016 год. Это связано с решительными мерами, принятыми в республики для борьбы со спам-рассылками.

Источник: izvmor.ru