Суд Мордовии вынес приговор 12 мужчинам, подозреваемым в хищении 9 тонн топлива

В Мордовии следователи МВД закончили расследование уголовного дела в отношении 12 человек, обвиняемых в краже около 9 тонн топлива.

При проверке работниками полиции было определено, что в промежуток с июля по август прошлого года подозреваемые - 10 сотрудников цементного предприятия и пара бывших работников данной фирмы с территории карьера по добыче мела и песка, находящегося в Чамзинском районе, осуществили кражу 8930 литров дизельного горючего на общую сумму свыше 270 000 рублей.

Согласно сведениям расследования, преступники, действуя группой лиц по предварительному сговору, за счет "холостого хода" повышали количество отработанных моточасов, завышая нормативы расхода горючего, тем самым позволяя машинистам каждый день создавать излишки дизельного горючего. Воспользовавшись тем, что один из соучастников правонарушений являлся работником службы внутреннего контроля, сэкономленное топливо подозреваемые свободно вывозили на личном транспорте. Похищенное фигуранты преступлений реализовывали по заниженной стоимости определенному кругу лиц, которые не подозревали о том, что дизельное горючее добыто незаконным путем.

Ввиду того, что нанесенный предприятию ущерб возмещен в абсолютном объеме и обвиняемые раскаялись в содеянном, в отношении участников данных правонарушений принято решение о применении мер уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия