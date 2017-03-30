Бывший главный ветврач Мордовии отправится в колонию

В Мордовии экс-руководитель Республиканской ветеринарной службы – главный ветеринарный врач республики признан виновным в ряде преступлений.

Следователями определено, что в промежуток с марта 2007 года по сентябрь 2008 года подозреваемый, занимая на тот момент пост начальника ГУ "Лямбирская районная станция по борьбе с болезнями животных", не являясь нуждающимся в улучшении жилищных условий, применяя собственное должностное положение путем противозаконного заключения договора социального найма жилого помещения, приобрел право на квартиру в селе Лямбирь стоимостью чуть менее 1,1 млн рублей.

Помимо этого, тогда же, не являясь нуждающимся в улучшении жилищных условий, совершил кражу денег в размере 769 365 рублей, выделенных на строительство жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года".

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия