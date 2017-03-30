ХК "Мордовия" обыграл "Славутич" в Смоленске и сократил отставание в серии

Саранская "Мордовия" добыла первую победу над смоленским "Славутичем" в полуфинальной серии плей-офф первенства ВХЛ. Третий матч серии прошел в Смоленске и закончился со счетом 3:1 в пользу гостей.

"Славутич" вышел вперед уже на 2-й минуте после гола Петрова. Во втором периоде Саразов (27-я минута) и Брыкин (34) подарили лидерство уже "Мордовии". Точку в матче за 5 секунд до конца основного времени поставил Брыкин.

Счет в серии стал 2-1 в пользу "Славутича". Напомним, что смоляне выиграли оба матча в Саранске.

"Славутич" – "Мордовия" - 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Шайбы:

1:0 – Петров (Козлов, Цуканов) (01:35)

1:1 – Саразов (Дубинин) (26:12) (больш.)

1:2 – Брыкин (Саразов, Медведев) (33:51) (больш.)

1:3 – Исмайлов (Горячев, Бадрутдинов) (59:55).