Воробьев: Проходных игр со "Славутичем" не бывает

Главный тренер "Мордовии" Юрий Воробьев прокомментировал победу своих подопечных над "Славутичем" (3:1) в третьем матче полуфинальной серии плей-офф первенства ВХЛ. Счет в серии стал 2-1 в пользу "Славутича", который ранее выиграл оба матча в Саранске.

"Игра получилась обоюдоострая, интересная для болельщиков. Думаю, даже несмотря на отрицательный для хозяев результат, она должна была понравиться всем. Не было закрытых схем, шла интересная борьба с первой до последней минуты. Команда хозяев выглядела интереснее в первом периоде, потом игра выровнялась. Удача была на нашей стороне, соперник дважды попадал в штангу, но не забил. На сегодня результат таков.

Узнав, что мы попадем на Смоленск в полуфинале, я уже предполагал, в каком стиле пройдет серия. Хорошо знаком с хоккеем Дмитрия Валерьевича (Максимова, главного тренера "Славутича" – прим.), всегда нравилась его работа. Знаю, что в каком бы состоянии его команда не была, проходных игр со "Славутичем" не бывает", - приводит слова Воробьева официальный сайт "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru