Максимов: Стоит дать "Мордовии" "попробовать" игру - и она заберет весь "кусок"

Главный тренер смоленского "Славутича" Дмитрий Максимов прокомментировал поражение от "Мордовии" со счетом 1:3 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф.

"Мы неплохо выглядели в первом периоде. Нужно было дожимать соперника, развивать успех, однако этого не получилось. Ребята у нас молодые, слишком рано уверовали в успех. Затем пошли удаления, которые полностью сломали нашу игру. Соперник ими воспользовался сполна.

"Мордовия" такая команда, что если, скажем так, дать ей только попробовать, она заберет весь "кусок". К сожалению, у нас до конца не получилось проникнуться этой мыслей. Игра, действительно, получилось зрелищной, с красивыми моментами. Так всегда бывает, кода мы встречаемся с "Мордовией". Обе команды проповедуют атакующий хоккей", - приводит слова Максимова официальный сайт "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru