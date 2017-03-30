Значок ГТО поможет при поступлении в ведущие вузы Мордовии и России

Министр спорта и физической культуры РМ Владимир Киреев рассказал о порядке сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

"Практическая часть сдачи норм комплекса ГТО осуществляется на базе мест тестирования, это стадионы, спортивные залы и т.д. Сперва необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ГТО, получить идентификационный номер, он один. Это первый шаг.

Второй шаг – необходимо обратиться в медицинское учреждение по месту жительства, чтобы получить медицинский допуск. Это все очень серьезно – и анализы нужно сдать, и кардиограмму пройти. Получив медицинский допуск, сдать нормативы можно в центрах тестирования по территориальному признаку, таких центров в республике создано 27", - рассказал Киреев.

Он также отметил, что для сдачи норм ГТО нужно очень серьезно готовиться. Однако эти труды не пропадут даром – в России значок ГТО даст определенные бонусы при поступлении в вуз.

"Ведущие вузы России, Мордовии, уже включили в правила приема на обучение начисление дополнительных баллов за наличие значков ГТО. Также результаты тестирований учитываются при назначении повышенной стипендии и при поощрении студентов льготными путевками в оздоровительные центры", - добавил Киреев.

Источник: izvmor.ru