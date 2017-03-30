В мордовские колонии продолжают приходить запрещенные посылки

В колониях Мордовии предотвращены очередные попытки доставки запрещенных предметов. Как сообщили в пресс-службе ФСИН по региону, в ИК-5 сотрудники досмотрели посылку, присланную осужденному на 10 лет лишения свободы, и обнаружили в ней сотовый телефон, спрятанный в пластиковой таре с джемом. Отправительницей запрещенной посылки значилась жительница Краснодара.

В колонии № 4 при осмотре еще одной посылки были найдены дрожжи, спрятанные в конфетах. Этот "подарок" был адресован лицу, осужденному на 3,5 года лишения свободы.

По данным фактам проводятся проверки.

Как сообщалось ранее, в мордовской ИК-10 при обходе запретной зоны сотрудники нашли стрелу арбалета, к которой был привязан сверток. В нем обнаружились 2 мобильных телефона.

Источник: 13.fsin.su