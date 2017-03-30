В Мордовии спустя 18 лет поймали беглого преступника

Житель Мордовии целых 18 лет скрывался от правосудия. Тем не менее наказание его все же настигнет.

Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Саранска, полиция задержала гражданина Сергея Иваненко, который еще весной 1999 года был приговорен к 3 годам колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Однако обвиняемый решил пуститься в бега и на оглашение приговора не явился.

Мужчину объявили в розыск, но задержать его смогли только в марте 2017 года. Вероятно, теперь его ожидает более суровое наказание. Пока что задержанный содержится под стражей в СИЗО.

Как сообщалось ранее, в Мордовии главный ветеринарный врач республики признан виновным в ряде преступлений. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru