У жителя Ковылкинского района нашли более 300 грамм марихуаны

Полиция Мордовии задержала жителя Ковылкинского района, при котором была крупная партия наркотика. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, оперативники "взяли" ранее судимого гражданина, у которого обнаружили пакет с марихуаной весом более 344 грамм. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Еще одного наркомана полицейские задержали в Рузаевском районе. Обыскав квартиру подозреваемого, правоохранители нашли более 34 грамм марихуаны. В отношении этого преступника также возбуждено дело.

Оба мужчины признались, что собрали наркотик еще летом исключительно для личного употребления.

Как сообщалось ранее, житель Саранска Андрей Ишкиняев проведет 4 года в колонии строгого режима за то, что украл наркотики у своего приятеля-дилера.

Источник: 13.мвд.рф