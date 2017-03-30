В храме при мордовской ИК-2 окрестили трех женщин и ребенка

В храме преподобного Сергия Радонежского, который находится на территории ИК-2 ФСИН Мордовии, провели обряд крещения трех осужденных женщин и ребенка. Малыш воспитывается в Доме ребенка при спецучреждении.

Обряд провел председатель отдела по тюремному служению Краснослободской епархии иерей Александр Левин. После завершения процедуры он провел серьезную беседу с осужденной мамой малыша. Во время диалога священник поведал о принципах христианского воспитания и призвал "любить детей, несмотря на трудности".

Стоит отметить, что благодаря священнослужителям численность православной общины колонии значительно возросла. С каждым днем все больше женщин посещают храм.

Источник: 13.fsin.su