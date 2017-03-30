В Мордовии пройдет операция ГИБДД "Безопасный регион"

С 31 марта по 2 апреля в Мордовии пройдет очередная операция "Безопасный регион". Дорожная полиция уделит особое внимание нарушению правил проезда пешеходных переходов и перекрестков, железнодорожных переездов, а также нарушениям, связанным с выездом на встречную полосу, отметили в пресс-службе республиканского ГИБДД.

В 2017 году в Мордовии уже произошло 165 ДТП, в которых погибли 30 человек, еще 264 получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщалось ранее, в Мордовии подведены итоги операции "Перевозчик". Всего за 1 день мероприятия полицейские выявили около 100 нарушений правил перевозки пассажиров в общественном транспорте.

Источник: gibdd.ru/r/13