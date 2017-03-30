Мордовия - первая в списке регионов с низкой криминальной напряженностью

Уровень преступности в Мордовии находится на более низком уровне, чем в среднем по ПФО и России. Республика занимает первое место в списке регионов с низкой криминальной напряженностью, сообщил глава МВД Мордовии Юрий Арсеньтев.

В минувшем году в Мордовии совершено на 16,3% меньше убийств, на 20,1% снизилось количество краж, на 8,5% сократились случаи мошенничества. Полицейские Мордовии в общей сложности раскрыли около 6 тысяч преступлений. Из них 790 преступлений экономической направленности, 83 факта взяточничества (9 - в крупном размере).

Кроме того, пресечена деятельность 17 игровых заведений, незаконный доход от работы которых составил более 20 млн рублей.

Источник: 13.мвд.рф