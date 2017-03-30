Житель Кочкуровского района хранил дома более 250 грамм пороха

Житель села Качелай Кочкуровского района хранил дома около 250 грамм бездымного пороха. Полицейские Мордовии обнаружили взрывоопасное вещество при обыске жилья 37-летнего ранее судимого мужчины, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

Как стало известно, порох мужчине в 2009 году передал ныне покойный родственник, который увлекался охотой. Подозреваемый не стал относить вещество в полицию, а хранил его в своем доме в металлической банке.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, житель Мордовии целых 18 лет скрывался от правосудия. Тем не менее наказание его все же настигнет.

Источник: 13.мвд.рф