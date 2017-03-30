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Житель Кочкуровского района хранил дома более 250 грамм пороха

Житель Кочкуровского района хранил дома более 250 грамм пороха

Житель села Качелай Кочкуровского района хранил дома около 250 грамм бездымного пороха. Полицейские Мордовии обнаружили взрывоопасное вещество при обыске жилья 37-летнего ранее судимого мужчины, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

Как стало известно, порох мужчине в 2009 году передал ныне покойный родственник, который увлекался охотой. Подозреваемый не стал относить вещество в полицию, а хранил его в своем доме в металлической банке.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, житель Мордовии целых 18 лет скрывался от правосудия. Тем не менее наказание его все же настигнет.


Источник: 13.мвд.рф