Пожарные Мордовии спасли 45 человек из горящего дома в Рузаевке

В Рузаевке произошел крупный пожар в пятиэтажном жилом доме. Инцидент случился в здании по адресу Ухтомского, 24, где загорелось помещение первого этажа.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, загоревшееся здание имеет 1 подъезд, а огонь разгорелся в нескольких шагах от входа в него. Очагом возгорания стала кладовая комната, в которой хранились старые вещи. Они поспособствовали тому, что пламя распространилось очень быстро.

Пока огонь не был очень сильным, 20 жителей дома смогли покинуть дом самостоятельно. Однако из-за густого дыма многие жильцы не смогли покинуть горящее здание. К моменту приезда спасателей люди из окон верхних этажей звали на помощь.

Спасатели надевали на головы людям специальные спасательные устройства, подключаемые к дыхательным аппаратам, и выводили жильцов не по одному, а сразу группами по 4-5 человек. Отметим, что видимость была практически нулевой.

В общей сложности пожарные вывели на улицу 45 человек. Сотрудники МЧС считают, что причиной пожара стала непотушенная сигарета.

Источник: 13.mchs.gov.ru