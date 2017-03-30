Суд Саранска на месяц остановил работу 21 крана на заводе "ЖБК-1"

Пролетарский районный суд Саранска приостановил работу 21 крана, которые использует завод "ЖБК-1". Как сообщили в пресс-службе Ростехнадзора, с 14 декабря 2016 года по 17 января 2017 года на предприятии была проведена внеплановая проверка. Оказалось, завод использует мостовые, башенные и автомобильные краны с истекшим сроком службы. При этом по механизмам не проводилась экспертиза промышленной безопасности.

Представление в суд подало Волжско-Окское управление Ростехнадзора. В итоге работа 21 крана приостановлена на 30 суток.

Как сообщалось ранее, жительница Рузаевки выиграла судебное разбирательство у администрации города. Ранее женщина обращалась в мэрию, однако там ей отказали в проведении капитального ремонта квартиры в муниципальном доме.

Источник: Ростехнадзор