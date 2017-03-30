Концерт Николая Носкова в Саранске официально перенесен

Известный певец Николай Носков перенес свой концерт в Саранске. Мероприятие должно было состояться 27 апреля. На официальном сайте певца сообщается, что юбилейный гастрольный тур "6:0", который был запланирован на апрель и май по городам Поволжья, переносится. Новая дата проведения концерта в столице Мордовии не указана.

Как сообщалось ранее, Носкову предстоит операция по удалению тромба. Даже если хирургическое вмешательство пройдет успешно и не вызовет осложнений, артисту на протяжении определенного времени будет необходим полный покой.

Еще ранее стало известно о переносе на осень концертов Носкова в Сибири.