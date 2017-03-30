Пауэрлифтеры Саранска выиграли первенство города

Юные пауэрлифтеры Саранска победили на городском первенстве по данному виду спорта. Участие в турнире приняли 14 команд из столицы РМ, Рузаевки, районов республики и Пензенской области.

Соревнования по классическому пауэрлифтингу проходили в течение двух дней. В итоге в командном зачете у юношей и юниоров победу одержали ребята из Саранска. Вторые места заняли команды из Рузаевки и Саранска соответственно. Третьими стали представители Торбеевского и Темниковского районов.

Как сообщалось ранее, в Мордовии определились победители и призеры открытого чемпионата Саранска по волейболу. На протяжении 3 месяцев за медали сражались 34 команды.

Источник: izvmor.ru