Победителями Всероссийской олимпиады по астрономии стали юные гении из Саранска

В Смоленске на базе местного госуниверситета завершился финальный этап XXIV Всероссийской олимпиады по астрономии. Победителями соревнования стали юные астрономы из Саранска.

Как проинформировали в лицее для одаренных детей Мордовии, победу одержали Станислав Цапаев (10-А класс) и Алексей Шишкин (9-А класс). Ребята показали лучшие результаты среди десятиклассников, заняв первое и третье место рейтинга соответственно.

В общей сложности в олимпиаде приняли участие 173 школьника из 41 региона России. Они на протяжении трех недель состязались в практическом и теоретическом турах, решали задания блиц-теста.

Стоит отметить, что старт олимпиаде дали прямиком из космоса. Участники 50-й экспедиции на борту МКС записали и передали участникам соревнований свое напутствие.

Источник: izvmor.ru