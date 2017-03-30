В Мордовии ищут жителя Саранска, пропавшего 19 марта

Полиция Мордовии разыскивает без вести пропавшего гражданина Алексея Куликова. Уроженец Саранска, 1977 г.р., ушел из дома 19 марта, и до сих пор его местонахождение остается неизвестным, передает пресс-служба МВД по РМ.

Приметы пропавшего: на вид 40 лет, рост 165-175 см, среднего телосложения, волосы прямые, темно-русые. Был одет: темная куртка-ветровка, спортивное трико и темные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по следующим контактам: Саранск, ул. Косарева, 118. тел. д/ч 25-19-56, 29-77-88, гр. розыска 29-77-61.

Как сообщалось ранее, полиция РМ задержала гражданина Сергея Иваненко, который еще весной 1999 года был приговорен к 3 годам колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Источник: 13.мвд.рф