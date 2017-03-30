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На должность прокурора Мордовии назначен Александр Филимонов

На должность прокурора Мордовии назначен Александр Филимонов

Александр Филимонов официально назначен на должность прокурора Мордовии. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Александр Филимонов родился в 1970 году в городе Старый Оскол Белгородской области. В 1996 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого, тогда же начал службу в прокуратуре Белгородской области старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел.

В разное время работал помощником прокурора Старого Оскола, начальником отделов по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах Белгородской прокуратуры, заместителем прокурора Белгородской области. С ноября 2009 года возглавлял прокуратуру Курской области.

В феврале сообщалось, что кандидатура Александра Филимонова на должность прокурора Мордовии была успешно согласована в рамках сессии Госсобрания республики.


Источник: izvmor.ru