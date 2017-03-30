На должность прокурора Мордовии назначен Александр Филимонов

Александр Филимонов официально назначен на должность прокурора Мордовии. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Александр Филимонов родился в 1970 году в городе Старый Оскол Белгородской области. В 1996 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого, тогда же начал службу в прокуратуре Белгородской области старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел.

В разное время работал помощником прокурора Старого Оскола, начальником отделов по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах Белгородской прокуратуры, заместителем прокурора Белгородской области. С ноября 2009 года возглавлял прокуратуру Курской области.

В феврале сообщалось, что кандидатура Александра Филимонова на должность прокурора Мордовии была успешно согласована в рамках сессии Госсобрания республики.

Источник: izvmor.ru